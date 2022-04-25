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Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi

AA - Yusuf Özcan - Güncel
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Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi

Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından başkent Paris ile Rennes ve Nantes kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından başkent Paris ile Rennes ve Nantes kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Paris'te kendileri "faşist karşıtı" olarak adlandıran yüzlerce kişi Republique Meydanı'nda toplandı.

Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Rennes'de valiliğin gösteri yasağına rağmen şehir merkezinde toplanan yaklaşık 250 eylemci, birçok çöp bidonunu ateşe verdi ve çevreye zarar verdi. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı.

Nantes merkezinde toplanan protestocular, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Polis eylemcileri uzaklaştırmak için biber gazı kullandı.

Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Fransa, Rennes, Polis, Paris, Güncel, Haberler

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