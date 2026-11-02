Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa'da liseli eylemciler okul girişlerini kapattı, Marsilya'da 75 okul etkilendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hükümetin taahhütlerini yeterli bulmayan liseliler Fransa'da okul kuşatma eylemlerine yeniden başladı; Marsilya'da 75 okul etkilenirken 7 lisede eylem sürüyor. Eğitim Bakanı Geffray, Ile-de-France, Nord ve Toulouse'da bazı okullarda eğitimin aksadığını söyledi.

Fransa'da hükümetin taahhütlerini yeterli bulmayan liseliler ülkenin birçok noktasında okulları kuşatma eylemlerine yeniden başladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Paris'in yanı sıra Marsilya, Toulouse, Rennes ve Lyon şehirlerinde de yüzlerce liseli eylem yaparak okul girişlerini kapattı.

Marsilya genelinde 75 okul eylemlerden etkilenirken, 7 lisede kuşatma eylemi sürüyor. Toulouse'da Berthelot ve Arenes liselerinin önünde de liseliler çöp kovaları ve barikatlarla okula girişleri engelledi.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray France Inter'e yaptığı açıklamada, başkent Paris'in içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde, Nord vilayetinde ve Toulouse'da bazı okullarda eylemler nedeniyle eğitimin aksadığını söyledi.

Hükümet taahhütlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Geffray, liselerde sınıf mevcutlarının düşürüleceğini, bu kapsamda 920 sözleşmeli öğretmenin sözleşme sürecinin tamamlanacağını ve 500'den fazla ek kontenjan açılacağını bildirmişti.

Yükseköğretim kurumlarına başvuruların yapıldığı Parcoursup adlı platformun da 2028'e kadar değiştirileceğini taahhüt eden Geffray, yazın çok sıcak, kışın ise çok soğuk olan okulların klima ve ısıtma sistemleriyle donatılarak iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2030'a kadar düşük faizli 4 milyar avro kredi sağlayacaklarını kaydetmişti.

Hükümetin taahhütlerini yeterli bulmayan liseliler kuşatma eylemlerine dönüş çağrısı yapmıştı.

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor. Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde eylemler azalmış, hükümet eğitim sektörüne ilişkin bazı taahhütlerde bulunmuştu.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği eylemler kapsamında yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartı var

Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartla...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar

Yeni yıl tarifesi ortaya çıktı! Zamlar cep yakacak: Tam 255 bin lira
Bursa'da metroda unuttuğu pasaportuna uçuşundan bir gün önce kavuştu! Endonezyalı öğrenci sevinçten secdeye kapandı

Pasaportu metroda kalmıştı! Çantasını görünce secdeye kapandı
Yüzde 80 indirim yalan çıktı! Bakanlıktan milyonluk ceza

Bakanlık indirim yalanını yutmadı! İnternet sitesine milyonluk ceza
İsrailli yerleşimciler Filistinli çobanın 70 keçisini çaldı! O anlar kamerada

İsrailliler yine yaptı yapacağını! Gece karanlığında pes dedirten adım
Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu

Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor!
Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı

Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şakına döndü
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti