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Fransa'da Le Pen, sarı yelekliler eyleminde hükümetin kontrolü kaybettiğini savundu

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Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, hükümetin 17 Ekim'de binlerce iş yerinin yağmalandığı sarı yelekliler eylemlerini iyi yönetemediğini belirtti. Eylemlerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınmış, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin favori isimlerinden aşırı sağcı Marine Le Pen, hükümetin 17 Ekim'de binlerce iş yerinin yağmalandığı şiddet olaylarına sahne olan sarı yelekliler eylemlerini iyi yönetemediğini belirtti.

Ulusal Birlik (RN) partisinin cumhurbaşkanı adayı Le Pen, France Info kanalında katıldığı yayında, yağmalama olaylarının yaşandığı ve kamu mallarının ateşe verildiği 17 Ekim'deki sarı yelekliler eylemini değerlendirdi.

Hükümetin eylemleri kontrol altına almada etkin olamamasını eleştiren Le Pen, "Çöken bir devletle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Le Pen, 17 Ekim'de sokaklarda yaşanan olayların "öngörülebilir" olduğunu ancak hükümetin kontrolü kaybettiğini söyledi.

Eylemlerin ardından bazı şehirlerde yürürlüğe konan kısmi sokağa çıkma yasaklarının, kamu düzenini sağlamada etkin çözüm olduğu konusunda şüpheleri bulunduğunu dile getiren Le Pen, bu konuda kalıcı çözümün göçmen politikaları olacağına işaret etti.

Le Pen, sınır yönetiminin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Fransa'daki eylemler

Fransa'da öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası yeni eylemleri önlemek için 19 Ekim'den itibaren Paris, Lille, Lyon, Marsilya ve Nice şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA
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