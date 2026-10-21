Fransa'da görev dönüşü düşen Mirage 2000D'de 1 kişi hayatını kaybetti

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Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde Mirage 2000D tipi bir savaş uçağının düştüğü ve bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 22.40'da ülkenin kuzeydoğusundaki Meurthe-et-Moselle vilayetine bağlı Rogeville kentinde, Fransa Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Mirage 2000D tipi savaş uçağının düştüğü belirtildi.

Açıklamada, uçağın, Nancy-Ochey 133 Hava Üssü'ne konuşlu avcı filosunda yer aldığı ve görev dönüşünde kaza yaptığı kaydedildi.

Uçakta biri pilot, diğeri silah sistemleri subayı olmak üzere 2 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonrası bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, kazanın nedenine ilişkin adli ve güvenlik soruşturması yürütüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA