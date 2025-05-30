Fransa'da Çocukların Bulunduğu Alanlarda Sigara İçme Yasağı

Fransa'da Çocukların Bulunduğu Alanlarda Sigara İçme Yasağı
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Fransa hükümeti, çocukların bulunduğu tüm kamusal alanlarda Temmuz ayından itibaren sigara içilmesini yasaklayan bir düzenleme getirdi. Bakan Vautrin, bu yasağın çocukların korunması amacıyla getirildiğini vurguladı.

Fransa hükmeti, çocukların bulunduğu bütün kamusal alanlarda Temmuz ayından itibaren sigara içilmesine yasak getiriyor.Fransa'da hükümet, parklar, okulların çevresi, spor yapılan alanlar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi çocukların bulunduğu bütün kamusal yerlerde sigara içmeye yasak getiriyor. Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, Temmuz ayında yürülüğe girecek düzenlemenin öncelikli amacının çocukların korunması olduğunu söyledi. Ouest-France gazetesine konuşan Bakan Vautrin, "Çocukların bulunduğu bütün alanlardan tütün yok olacak" dedi ve çocukların temiz havaya sahip olma hakkının başladığı heryerde sigara içme özgürlüğünün sona erdiğini de belirtti.

İhlale para cezası uygulanacak

Sağlık Bakanı Vautrin, sigara içilmesinin yasaklandığı bölgelerdeki ihlallerin 135 euroya kadar para cezası ile cezalandırılacağını da söyledi. Yeni düzenleme ile restoranların ve kafelerin çevresinde sigara içilmesine ise izin veriliyor. Ayrıca yürürlüğe girecek sigara içme yasağının elektronik sigaraları kapsamadığı bildirildi. Ancak Bakan Vautrin, elektronik sigaralardaki nikotin miktarının ve aroma çeşitliliğinin sınırlandırılması yönünde de adımlar atılacağını açıkladı.

Fransa'da Temmuz ayında yürürlüğe girecek söz konusu sigara içimine ilişkin düzenleme, ülkede tütün kullanımını azaltmaya yönelik yürütülen büyük bir kampanyanın bir bölümünü oluşturuyor.

Fransa'da resmi verilere göre yılda 75 bin kişi tütün kullanımı sonucu hayatını kaybediyor.

AFP/ ETO,BÖ

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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