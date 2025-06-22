Fransa'da Camideki Bıçaklama Olayının Şüphelisi Psikiyatri Merkezine Sevk Edildi

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Müslüman genç Aboubakar Cisse'yi camide bıçaklayarak öldüren Olivier H, ağır ve kronik şizofreni tanısıyla psikiyatri merkezine gönderildi. Olayın detayları ve şüphelinin tutuklanma süreci haberimizde.

Fransa'da 25 Nisan'da Müslüman genç Aboubakar Cisse'yi camide bıçaklayarak öldüren şüpheli Olivier H, psikiyatri merkezine sevk edildi.

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Olivier H, 20 Haziran'da ülkenin güneyindeki Doğu Pireneler vilayetinde bulunan psikiyatri merkezine gönderildi.

Olivier H'nin avukatı Adrien Gabeaud, 20 Haziran akşamından bu yana psikiyatri merkezinde tutulan müvekkilinin 3 hafta önce psikiyatrik değerlendirmeden geçtiğini belirtti.

Gabeaud, Olivier H'ye "ağır ve kronik şizofreni" tanısının konulduğunu ifade etti.

Saldırı

Olivier H, 25 Nisan'da Fransa'nın Gard vilayetinde bulunan La Grand-Combe kasabasındaki Hatice Camisi'nde Aboubakar Cisse'den namaz kılmayı öğrenmek için yardım istemiş, örnek kişiliğiyle tanınan Cisse, bu teklifi kabul etmişti.

Olivier H, Müslüman genci secdeye gittiği sırada yaklaşık 50 kez bıçaklayarak bu anı kayda alıp sosyal medya platformunda paylaşmıştı.

Saldırının ardından İtalya'nın Pistoia şehrine kaçan Olivier H, 27 Nisan'da polis karakoluna teslim olmuş ve Fransa'ya iadesini kabul etmişti.

Olivier H, "ırk veya dine dayalı kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 9 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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