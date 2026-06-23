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Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da arabada bırakılan 2 çocuk hayatını kaybetti

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Fransa'nın güneydoğusunda aşırı sıcaklar nedeniyle park halindeki bir araçta bırakılan 2 ve 4 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Savcılık, yüksek sıcaklık nedeniyle ölüm ihtimali üzerinde duruyor.

Fransa genelinde yüksek hava sıcaklıkları yaklaşık 10 gündür etkisini sürdürürken, ülkenin güneydoğusundaki bir vilayette arabada bırakılan 2 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, olay Fransa'nın güneydoğusundaki Vaucluse vilayetine bağlı Carpentras'ta yaşandı.

Carpentras Savcılığı, park halindeki bir araçta bırakılan 2 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğun ölü bulunduğunu açıkladı.

Olayla ilgili taksirle ölüme neden olma suçundan soruşturma başlatan savcılık, çocukların kendi evlerinin önünde park halindeki araçta bulundukları ve aracın güneş altında olduğu bilgisini paylaştı.

Savcılık, çocukların yüksek sıcaklık nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.

Fransa'da yaklaşık 10 gündür etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 49 vilayette kırmızı alarm verilirken, 13 kişi boğularak, 7 kişi de sıcaklığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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