Haberler

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 53 vilayette turuncu alarm verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 53 vilayette alarm seviyesi turuncuya çıkarıldı. Rekor sıcaklıklar beklenirken festivaller iptal edildi, üniversite mülakatları ertelendi ve ücretsiz danışma hattı kuruldu.

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Fransa'da 53 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamada, 21-23 Haziran arasında ülkede rekor seviyede sıcaklıkların görülebileceği bildirildi.

Ülkedeki vilayetlerin yarısından fazlasına karşılık gelen 53 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği belirtilen açıklamada Meteo-France, sıcak havalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarısı yaptı.

Yerel basında yer alan haberlere göre yüksek sıcaklıklar nedeniyle Seine-et-Marne, Gironde, Sarthe ve Charente-Maritime'de belediyelerin organize ettiği müzik festivalleri de iptal edildi.

Ayrıca Poitiers şehrinde bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü mülakatlar hava koşulları gerekçe gösterilerek ertelendi.

İçişleri Bakanlığı da sıcak havalara karşı alınabilecek önlemlere ilişkin hizmet verecek ücretsiz bir danışma hattı oluşturdu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı

Kaçırılan İBB yöneticisinden ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin sırrı ortaya çıktı! Takım arkadaşları onu böyle buluyormuş

Messi'nin sırrı ortaya çıktı! Takım arkadaşları onu böyle buluyormuş
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor

İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı

Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! "Utanç gecesi" diyerek paylaştı
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti