Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zeydi ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Macron, Zeydi ile telefon görüşmesine ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Irak'ta yeni hükümetini kurmakla görevlendirilen Zeydi'ye bölgedeki zorlu ortamda ülkenin geleceği için belirleyici önem taşıyan görevinde başarılar dilediğini belirten Macron, görüşmede Musul'un Mahmur bölgesinde 12 Mart'ta Fransız askeri Arnaud Frion'un hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturmanın hızlıca sonuçlanmasını istediğini aktardı.

Macron, "İstikrarlı, egemen ve kendi kaderini tayin eden Irak, Orta Doğu'nun güvenliği için olduğu kadar Avrupa'nınki için de hayati öneme sahiptir. Fransa, buna katkı sağlamak ve her alanda stratejik ortaklarımızın güçlenmelerini sürdürmeleri için Iraklıların yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, 27 Nisan'da Meclis'teki en büyük grup olan Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak gösterdiği iş insanı Ali Zeydi'ye hükümeti kurma görevini vermişti.

Zeydi'nin, görevlendirme mektubunu almasının ardından en geç 30 gün içinde kabinesini oluşturarak Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek'in gözaltındaki gelini hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç kazada can veren kişi eski vekilin iş insanı yeğeni çıktı

Alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişi bakın kim çıktı
Terminalden aldığı pişmaniyenin kutusunu açınca şoke oldu

Aldığı pişmaniye bin pişman etti! Kutuyu açınca şoke oldu
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Korkunç kazada can veren kişi eski vekilin iş insanı yeğeni çıktı

Alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişi bakın kim çıktı
'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü
Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür

Bankacılıkta çığır açacak kampanya! Bunu getirine kredi yağıyor