Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zeydi ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Macron, Zeydi ile telefon görüşmesine ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Irak'ta yeni hükümetini kurmakla görevlendirilen Zeydi'ye bölgedeki zorlu ortamda ülkenin geleceği için belirleyici önem taşıyan görevinde başarılar dilediğini belirten Macron, görüşmede Musul'un Mahmur bölgesinde 12 Mart'ta Fransız askeri Arnaud Frion'un hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturmanın hızlıca sonuçlanmasını istediğini aktardı.

Macron, "İstikrarlı, egemen ve kendi kaderini tayin eden Irak, Orta Doğu'nun güvenliği için olduğu kadar Avrupa'nınki için de hayati öneme sahiptir. Fransa, buna katkı sağlamak ve her alanda stratejik ortaklarımızın güçlenmelerini sürdürmeleri için Iraklıların yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, 27 Nisan'da Meclis'teki en büyük grup olan Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak gösterdiği iş insanı Ali Zeydi'ye hükümeti kurma görevini vermişti.

Zeydi'nin, görevlendirme mektubunu almasının ardından en geç 30 gün içinde kabinesini oluşturarak Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.