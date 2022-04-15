Fransa Büyükelçiliği, tarım alanında yapılan projeleri incelemek üzere Eskişehir'e geldi

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Fransa Büyükelçiliği Tarım Müşaviri François Viel ve Tarım Ateşesi Bozkurt Özserezli, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın uygulamalarını yerinde inceledi.

Yapılan geziye değinen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Tarım alanında yaptığımız işleri kendileri ile paylaştık. Bölgemizde yapılabilecek işler ve coğrafi işaretleme ile ilgili ürünler üzerine istişare yaptık. Sonrasında dut fidanı yetiştirme tesisi, tohum merkezi ve belediyemize ait tarım arazilerini gezdik" diye konuştu.

Ayrıca Fransız heyet, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi ile Odunpazarı Modern Müzeyi de gezerken, kentteki değişim ve dönüşüme de hayran kaldıklarını söylediler.