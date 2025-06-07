Foça'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 35 yaşındaki motosiklet sürücüsü Osman Kumaş ve motosikletteki yolcu 21 yaşındaki Durdane İbadullaye yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Foça ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Kumaş'ın (35) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet Oruç Reis Caddesi'nde Sercan Gençer'in (39) kullandığı 34 NAF 541otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Kumaş ile motosikletteki Durdane İbadullayave (21) Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burcu Toptaş - Güncel