Flu TV Sahibi İlker Canikligil Tutuklandı

(ANKARA) - Flu TV'nin sahibi ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı. Flu TV tarafından yapılan açıklamada, "Morali yerinde, bir noktada bu yanlışlığın farkına varılacağından bizim kadar emin. FluTV yayınlarına devam edecek" denildi.

YouTube kanalı Flu TV'nin sahibi, yönetmen İlker Canikligil, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Flu TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tekrar merhaba, maalesef İlker Canikligil tutuklandı. Morali yerinde, bir noktada bu yanlışlığın farkına varılacağından bizim kadar emin. Süreçte bize ulaşan seyircilerin, takipçilerin, arkadaşlarımızın ve ailelerimizin iyi dileklerini, desteklerini ilettik, hepinize teşekkür ediyor. İyi niyetle ve berrak zihinle adli süreci takip edeceğiz. FluTV yayınlarına devam edecek. Gelişmeler oldukça haberleşmek üzere" ifadeleri kullanıldı.