Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Bayram tatili kaç gün olacak? Memurların beklediği haber geldi
Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

Demirtaş'ın avukatından bomba açıklama: Bayramda aramızda inşallah
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
Avcılar'da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da aile katliamı: 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Flu TV Sahibi İlker Canikligil Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Flu TV'nin sahibi ve yönetmeni İlker Canikligil, 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamalarıyla tutuklandı. Flu TV, yayın hayatına devam edeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Flu TV'nin sahibi ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı. Flu TV tarafından yapılan açıklamada, "Morali yerinde, bir noktada bu yanlışlığın farkına varılacağından bizim kadar emin. FluTV yayınlarına devam edecek" denildi.

YouTube kanalı Flu TV'nin sahibi, yönetmen İlker Canikligil, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Flu TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tekrar merhaba, maalesef İlker Canikligil tutuklandı. Morali yerinde, bir noktada bu yanlışlığın farkına varılacağından bizim kadar emin. Süreçte bize ulaşan seyircilerin, takipçilerin, arkadaşlarımızın ve ailelerimizin iyi dileklerini, desteklerini ilettik, hepinize teşekkür ediyor. İyi niyetle ve berrak zihinle adli süreci takip edeceğiz. FluTV yayınlarına devam edecek. Gelişmeler oldukça haberleşmek üzere" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.