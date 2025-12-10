Haberler

Florya'da metrobüste yangın çıktı

Florya'da metrobüste yangın çıktı
Güncelleme:
Küçükçekmece Florya metrobüs durağında bir metrobüsün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Küçükçekmece'de metrobüsün motor kısmından çıkan yangın söndürüldü. Duraktaki görevlilerin yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği yangını çevredeki sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ŞOFÖR, HIZLA YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Yangın, saat 08.00 sıralarında Florya metrobüs durağındaki araçta çıktı. Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında çıkan alevleri fark eden şoför, durakta durarak yolcuları tahliye etti. Görevliler yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Metrobüsün motor kısmının alevli yanması cep telefonu kamerasına yansırken seferlerde aksama yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
