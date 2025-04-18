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Florida Eyalet Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

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Florida Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı, sağlık durumları stabil. Saldırıda hayatını kaybedenlerin öğrenci olmadığı belirtildi.

ABD'de, Florida Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Florida Eyalet Üniversitesi'nde dün düzenlenen silahlı saldırının ardından yaralılara müdahalede bulunulan Tallahassee Hastanesi yetkilileri, son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıda yaralananların durumunun stabil olduğunu bildiren yetkililer, tedavi çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren ve gözaltına alınan şerif yardımcısının 20 yaşındaki oğlu Phoenix Ikner'in sağlık durumu ya da tedavi görüp görmediğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Üniversitede düzenlenen silahlı saldırı

ABD'de, Florida Eyalet Üniversitesinin Tallahassee kentindeki kampüsünde dün düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin öğrenci olmadığı kaydedilmişti.

Yetkililer, Ikner'in gözaltına alındığını belirterek, şüphelinin şerif yardımcısı olan annesinin silahını kullanarak saldırıyı düzenlediğini söylemişti.

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Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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