Fiziksel engelli öğrenci yapay zeka ile sergi açtı

GAZİANTEP'te üniversite öğrencisi Mert Can Altun, yüzde 90 fiziksel engeline rağmen yapay zeka kullanarak Amsterdam'da sergi açtı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi, yüzde 90 fiziksel engelli Mert Can Altun, sosyal medyada izlediği bir video sayesinde yapay zeka ile tanıştı. İçerik üreticisinin yazıyı resme dönüştüren yapay zekasını tanıttığı videoyu izlerken, alana ilgi duymaya başlayan Altun, o günden sonra yapay zeka teknolojisini öğrenmeye başladı. Kendisini geliştirerek yapay zeka yardımıyla sanat eserleri ve sinematografik eserler üretmeye başlayan Altun, klavye kullanımında yaşadığı zorlukları ise bir çeviri programının sesli yazma özelliği ile aştı. Mert Can Altun'un yapay zeka programları sayesinde hazırladığı eserler Amsterdam'daki The Grey Space in the Middle Sanat Galerisi'nde sergilendi.

Kazandığı uluslararası başarı ile çok mutlu olduğunu belirterek, "Geleceğimle ilgili hep kötü düşünüyordum ama bu sergi bana umut verdi. Şu anda Göbeklitepe ile ilgili bir bilim kurgu filmi çekme hayalim ve hedefim var. Bu hedef için senaryo derslerinde kendini geliştirmeye devam ediyorum. Sanatsal alanda kendini geliştirmek isteyenlere, hayal güçlerini kullanmalarını ve yapay zeka programlarını öğrenmek için sosyal medya videolarını izlemelerini tavsiye ediyorum" dedi.