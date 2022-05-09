Fıstık üreticilerinin sorunlarını çözmek için köy köy dolaşıyorlar

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Siirt'in önemli gelir kaynaklarından fıstık üretiminde çiftçinin sorunlarının çözülmesi amacıyla oluşturulan "Fıstıkçılık Birimi"ndeki görevliler, köy köy, bahçe bahçe gezerek üreticilere hizmet sunuyor.

İşlenerek iç ve dış piyasaya sunulan Siirt fıstığında verimin artırılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Müdürlükçe fıstık üretiminde çiftçilerin karşılaştığı sorunların çözümü amacıyla 2018 yılında "Fıstıkçılık Birimi" kuruldu.

5 ziraat mühendisinin görev yaptığı birim ile hem iletişim hattı üzerinden çiftçilerin sorularına cevap veriliyor hem de saha ziyaretleriyle üreticilerin karşılaştıkları sorunlar yerinde tespit ediliyor.

Birimde görevli mühendisler, "fıstıkta hastalık ve zararların önlenmesi", "fıstık ağaçlarının bakımı", "budama ve aşılama teknikleri" gibi konularda çiftçilerden gelen soruları yanıtlıyor, yerinde tespit yaparak bilgilendirme faaliyeti yürütüyor.

Görevliler, Uluslararası Tat Enstitüsünün gerçekleştirdiği "2021 Tat Değerlendirmesi"nde üstün lezzet ödülüne layık görülen Siirt fıstığında verimi artırmaya yönelik yoğun çaba sarf ediyor.

4 yılda 565 kez köy ziyareti yapıldı, 1760 çiftçiyle görüşüldü

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, AA muhabirine, 20 yıl önce kentte 40 bin dönümde yapılan fıstık üreticiliğinin şu anda 400 bin dönüme ulaştığını söyledi.

Kullanılamayan eğimli arazi ve dağların yamaçlarında da fıstık üreticiliğinin yapılmasını önemsediklerini ifade eden Demirhan, böylece bu arazilerin de ekonomiye kazandırıldığını belirtti.

Demirhan, Siirt fıstığında alan artışının yanı sıra verim artışını da sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek "Verim artışı modern tarım tekniklerinin uygulanmasıyla olabilmekte. Sulama, budama, bakım ve besleme konusunda tavsiye edilenlere üreticilerimizin uyması durumunda 30 bin ton civarında olan Siirt fıstığı üretimi kademeli olarak ileriki yıllarda 100 bin ton civarına ulaşabilecek." dedi.

Hedeflerine ulaşmak için 2018'de Fıstıkçılık Birimini kurduklarını anlatan Demirhan, çiftçilerle telefon hattı üzerinden iletişim kurulduğunu, tüm sorularına cevap verildiğini söyledi.

Demirhan ayrıca ekiplerin ziyaretlerle de sorunları tespit ettiğini belirterek birimin sürdürdüğü çalışmaların çiftçilere önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Birim faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 565 kez köy ziyareti gerçekleştirildiğini, 1760 çiftçi ile görüşme yapıldığını anlatan Demirhan, şunları kaydetti:

"Bu süre zarfında birimin iletişim numarasına 2 bin 250 arama yapılmış, 1315 kişiye eğitim verilmiştir. Geçen yıl il genelinde 200'ün üzerinde köy ziyaretiyle 400'ün üzerinde fıstık bahçesi kontrolü gerçekleştirilerek 500'den fazla çiftçinin sorununa çözüm bulunmuştur. Birimimiz yıl boyunca fıstık yetiştiriciliğiyle ilgili düzenli olarak her ay başında o ayda yapılması gerekenler hakkında üreticilere SMS ile bilgilendirme mesajları gönderiyor. Bunun yanı sıra kurumumuzun sosyal medya hesapları aracılığıyla fıstık üreticiliğiyle ilgili paylaşımlar ve önemli konu başlıkları hakkında canlı yayın yapılıyor."

Demirhan, üreticilerin doğru bilgiye güvenilir kaynaklardan ulaşması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ercan Kaplan da hastalık ve zararlıların teşhisi, yeni bahçe kurulumu, budama ve aşılama gibi birçok konuda çiftçilerle hızlı şekilde iletişim kurulduğunu ifade etti.

"Sadece arazi ziyareti değil, iletişim hattı vasıtasıyla da köyden gelemeyen vatandaşlara telefonla çözüm üretiyoruz. Telefondan çözemediğimiz konuları da bahçeyi ziyaret ederek çözüyoruz." diyen Kaplan, gelen talepleri not aldıklarını ve sırayla bahçe ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Destek istedik, sağ olsunlar yardımcı oldular"

Çiftçilerden Fahri Üzüm, yıllardır fıstık üreticiliği yaptığını, kurulan birim sayesinde bahçelerinde karşılaştıkları sorunların çözüme kavuştuğunu belirtti.

Üzüm, "Bahçemizde sorunlarımız vardı, arayıp destek istedik. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Sulama, budama konusunda ne gerekiyorsa hepsini anlattılar." diye konuştu.

Osman İpek de 40 yıldır bölgede çiftçilik yaptığını anlatarak fıstık üretimiyle ilgili bilgiye ihtiyaç duyduklarında Fıstıkçılık Birimi ile görüştüklerini söyledi.

Birimdeki uzmanların kendilerine yardımcı olduğunu dile getiren İpek, ekiplerin fıstık bahçelerindeki ağaçları periyodik olarak takip ettiklerini kaydetti.