Fırtınada Kulübenin Çatısı Uçtu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan fırtınada bir kulübenin çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken yola savrulan çatı belediye ekipleri tarafından kaldırdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıgöl Karayolu Çataltepe mevkiinde meydana geldi. Çakırcaali Mahallesinde yol kenarında bulunan bir prefabrik kulübenin çatısı, fırtınanın etkisiyle uçtu. Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi, yolun açılması için Alaşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri çatıyı yoldan kaldırdı.