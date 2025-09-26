Fırıncı, Ekmek Tartışmasında Meslektaşını Vurarak Tutuklandı
Aksaray'da ekmek takası sırasında tartışmaya giren fırıncı Serkan Pürsün, meslektaşı Mehmet Baran Kalkan'ı bacağından vurarak yaraladı. Pürsün, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Aksaray'da ekmek takası sırasında 1 kasa fazla ekmek aldığını öne süren meslektaşı Mehmet Baran Kalkan'ı (18) çıkan tartışmada tabancayla sol bacağından yaralayan fırıncı Serkan Pürsün (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yaralı Kalkan ise tedavisinin ardından taburcu oldu.
