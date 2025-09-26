Haberler

Fırıncı, Ekmek Tartışmasında Meslektaşını Vurarak Tutuklandı

Güncelleme:
Aksaray'da ekmek takası sırasında tartışmaya giren fırıncı Serkan Pürsün, meslektaşı Mehmet Baran Kalkan'ı bacağından vurarak yaraladı. Pürsün, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Aksaray'da ekmek takası sırasında 1 kasa fazla ekmek aldığını öne süren meslektaşı Mehmet Baran Kalkan'ı (18) çıkan tartışmada tabancayla sol bacağından yaralayan fırıncı Serkan Pürsün (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yaralı Kalkan ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
