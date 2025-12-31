Nevşehir'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Nevşehir'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K., Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, bu kapsamda, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel