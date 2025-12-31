Nevşehir'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Nevşehir'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.