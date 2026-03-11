Haberler

Ağrı'da firari hükümlü karla kaplı arazide yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 12 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari, karla kaplı arazide kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri, yakalanacağı anlaşıldıktan sonra müdahalede bulundu.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, karla kaplı arazide kaçmaya çalışırken, kar motoruyla takip eden jandarma tarafından yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenledi. Yakalanacağını anlayınca karla kaplı arazide kaçmaya çalışan hükümlü, kar motoruyla takip eden jandarma ekibi tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
