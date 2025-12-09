İstanbul-İstanbul'da 24 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İstanbul 'da hakkında kesinleşmiş 24 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Kadir M., yakalandı. Saklandığı evde gözaltına alınan hükümlü cezaevine gönderildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından firari hükümlüleri yakalamak için yapılan çalışmalarda, 2008'de Sakarya'da işlediği cinayet suçundan 24 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 25 Mart 2024'ten bu yana aranan firari Kadir M.'nin Esenyurt'ta bir evde saklandığı tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından eve düzenlenen operasyonla firari hükümlü Kadir M. gözaltına alındı. Kadir M.'nin 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek' suçundan cezasının bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.