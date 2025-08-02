Firari Hükümlü Balıkesir'de Yakalandı

Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş 17 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Savaştepe İlçe Emniyet Amirliği Büro ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında firari hükümlü S.E'ye gözaltına aldı.

Yakalanan S.E'nin "yol kesmek suretiyle silahlı yağma suçu"ndan arandığı ve 17 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.