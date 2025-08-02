Firari Hükümlü Balıkesir'de Yakalandı

Firari Hükümlü Balıkesir'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de, hakkında kesinleşmiş 17 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü S.E, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş 17 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Savaştepe İlçe Emniyet Amirliği Büro ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında firari hükümlü S.E'ye gözaltına aldı.

Yakalanan S.E'nin "yol kesmek suretiyle silahlı yağma suçu"ndan arandığı ve 17 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor

Radara yansıdı! Adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu

Ezgi Mola'nın eski eşi işlettiği mekanda vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.