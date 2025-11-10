Firari Hükümlü Aydın'da Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hakkında 17 yıl 70 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, firari olan R.M'nin (37) adresine operasyon yaptı.

Hakkında "silahlı yağma ve başkasına ait kredi kartını kullanma" suçlarından 17 yıl 70 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.