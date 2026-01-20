Haberler

Aradığı 5 Yıldır Firari Olan Şahıs Arnavutköy'de Yakalandı

Aradığı 5 Yıldır Firari Olan Şahıs Arnavutköy'de Yakalandı
10 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranan Ali K., Arnavutköy'de saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından arama kararları bulunan Ali K., adliyeye sevk edildi.

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle 10 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranan Ali K. Arnavutköy'de saklandığı eve yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firardaki hükümlüleri yakalamak için yapılan çalışmalarda 5 yıldır aranan Ali K.'nın Arnavutköy'de bir evde saklandığı tespit edildi. Yapılan operasyonla Ali K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Ali K.'nın 'Kasten Yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'ruhsatsız silah satın alma ve bulundurmak' suçlarından toplam 10 yıl 5 ay 18 gün hapis cezasıyla 9 Kasım 2020 tarihinden bu yana arandığı tespit edildi.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


