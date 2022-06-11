Finlandiya ve İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı Finlandiya'nın başkenti Helsinki ve İsveç'in başkenti Stockhom'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaptı. Finlandiya'nın başkenti Helsinki ve İsveç'in başkenti Stockhom'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaptı. Finlandiya parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya'nın Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini ve NATO'ya girmemesini istedi. Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, parlamentonun önünde iki saat boyunca gösteri yaptı. İsveç'in başkenti Stockhom'de de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi. Gösteride terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşınırken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı. AA / Atila Altuntaş - Güncel Finlandiya İsveç YPG Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Finlandiya ve İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.