Haberler

Finike'de Trafik Kazalarını Önleme Komisyonu kuruldu

Finike'de Trafik Kazalarını Önleme Komisyonu kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Finike Kaymakamlığınca Trafik Kazalarını Önleme Komisyonu kuruldu.

Finike Kaymakamlığınca Trafik Kazalarını Önleme Komisyonu kuruldu.

Finike'de trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla Kaymakam Mehmet Soylu başkanlığında çeşitli kurumların temsilcilerinin katılımıyla kurulan komisyon ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda, ilçede son 5 yılda 1521 kazanın meydana geldiği ve kaza oranlarının her yıl bir önceki yıla göre yüzde 25 arttığı belirtildi.

Komisyon toplantısı kapsamında kaza noktaları, zaman dilimleri ve mevsimsel etkiler, sürücü yaş aralıkları ve taşıt özellikleri ile ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza profilleri başlıkları detaylı incelendi.

Komisyonun raporu doğrultusunda alınacak kararla gerekli fiziki, altyapısal ve denetimsel düzenlemeler yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın bir takımı daha var! Puan durumuna bakanlar 'Bu kadar da olmaz' diyor

Hull City'den başka takımı da var! Puan durumuna bakanlar şokta
Nathan Ake'nin elindeki yastığın hikayesi ortaya çıktı

Elindeki yastığın garip hikayesi ortaya çıktı
Okulların ilk gününde renkli anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle türkü söyledi

Okulların ilk gününde renkli anlar! Erdoğan öğrencilerle türkü söyledi
Ne hayallerle imza atmıştı! Samet Akaydin'ın büyük mutsuzluğu

Böyle olacağını hiç hayal etmiyordu!
Dev bankadan altın tahmini

Dev bankadan altın tahmini
Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

Arda'yı açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti