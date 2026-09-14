Finike'de Trafik Kazalarını Önleme Komisyonu kuruldu

Finike Kaymakamlığınca Trafik Kazalarını Önleme Komisyonu kuruldu.

Finike'de trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla Kaymakam Mehmet Soylu başkanlığında çeşitli kurumların temsilcilerinin katılımıyla kurulan komisyon ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda, ilçede son 5 yılda 1521 kazanın meydana geldiği ve kaza oranlarının her yıl bir önceki yıla göre yüzde 25 arttığı belirtildi.

Komisyon toplantısı kapsamında kaza noktaları, zaman dilimleri ve mevsimsel etkiler, sürücü yaş aralıkları ve taşıt özellikleri ile ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza profilleri başlıkları detaylı incelendi.

Komisyonun raporu doğrultusunda alınacak kararla gerekli fiziki, altyapısal ve denetimsel düzenlemeler yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA