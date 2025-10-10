Finike'de Sabah Namazı Buluşması Gerçekleşti

Finike İlçe Müftülüğünün düzenlediği "Sabah Namazı Buluşması" programı Yarbaşı Camisi'nde gerçekleştirildi.

Hasyurt Mahallesi'ndeki camide düzenlenen etkinliğe, İlçe Müftüsü Hasan Kırkan, vatandaşlar ve hayırseverler katıldı.

İlçe Müftüsü Kırkan, yaptığı açıklamada, sabah namazı buluşmalarının hem dini hem de sosyal açıdan çok önemli olduğunu söyledi.

Kırkan, "Bu buluşmalar sayesinde hem namazın önemini hatırlamış oluyoruz hem de birbirimizle kaynaşma fırsatı buluyoruz." ifadesini kullandı.