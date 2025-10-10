Haberler

Finike'de Sabah Namazı Buluşması Gerçekleşti

Finike İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşması programı, Yarbaşı Camisi'nde gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Hasan Kırkan, bu etkinliklerin dini ve sosyal açıdan önemine dikkat çekti.

Finike İlçe Müftülüğünün düzenlediği "Sabah Namazı Buluşması" programı Yarbaşı Camisi'nde gerçekleştirildi.

Hasyurt Mahallesi'ndeki camide düzenlenen etkinliğe, İlçe Müftüsü Hasan Kırkan, vatandaşlar ve hayırseverler katıldı.

İlçe Müftüsü Kırkan, yaptığı açıklamada, sabah namazı buluşmalarının hem dini hem de sosyal açıdan çok önemli olduğunu söyledi.

Kırkan, "Bu buluşmalar sayesinde hem namazın önemini hatırlamış oluyoruz hem de birbirimizle kaynaşma fırsatı buluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
