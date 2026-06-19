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Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada sürücülerden Mustafa Aygün hastanede kurtarılamazken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

H.D. idaresindeki 07 CCH 924 plakalı otomobil, Finike-Kumluca D-400 kara yolu Sahilkent Mahallesi ASAT Kavşağı'nda, Mustafa Aygün (74) yönetimindeki 07 HJ 486 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Mustafa Aygün, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan diğer sürücü H.D. ile aynı araçtaki D.D'nin tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Karataç
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