Finike'de LGS ve YKS Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Antalya'nın Finike ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Öğrenciler, okul müdürleri ve aileleriyle Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i ziyaret etti.

Çelik, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti ve onlara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir de yer aldı.