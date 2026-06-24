Haberler

Antalya'da hayırsever Selahattin ve Hülya Onur'a teşekkür plaketi verildi

Antalya'da hayırsever Selahattin ve Hülya Onur'a teşekkür plaketi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Finike ilçesindeki Hacı Zehra Onur Anaokulu'nda düzenlenen yıl sonu programında, eğitime katkı sağlayan hayırsever Selahattin ve Hülya Onur çiftine teşekkür plaketi verildi. Öğrenciler gösteriler sundu ve kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

Antalya'nın Finike ilçesindeki Hacı Zehra Onur Anaokulu'nda düzenlenen yıl sonu programında hayırseverlere teşekkür plaketi verildi.

Okulda eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin sahnelediği çeşitli gösteriler, veliler ve davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Programa katılan hayırsever Selahattin Onur ile eşi Hülya Onur'a, eğitime sağladıkları maddi ve manevi katkılar dolayısıyla okul müdürü Feyza Özbağ tarafından teşekkür plaketi verildi.

Özbağ, plaket takdimi sırasında Onur çiftine okula ve öğrencilere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Etkinliğin sonunda öğrenciler kep atarak ilk mezuniyet heyecanını yaşarken, aileleri ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Ali Karataç
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'nda

AK Parti rozeti takacak! Dudaklarından iki cümle döküldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi: 16 Haziran gecesi...
Taş duvarın içinde 7 kilo altın çıktı! Ses getirecek Osmanlı detayı

Duvarın içinde hazine buldular! Osmanlı detayı dikkat çekti
'Kadına laf atma' kavgasında ortalık savaş alanına döndü

"Kadına laf atma" kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Türkiye'nin çeyrek asırlık devi iflas etti! Sektörde büyük yankı uyandırdı

Türkiye'nin çeyrek asırlık devi iflas etti! Sektörde büyük yankı uyandırdı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı

Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti

İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası