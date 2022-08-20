FINDIKTA İSTİLACI BÖCEK TEHDİDİYLE 500 MİLYONLUK KAYIP

KARADENİZ Bölgesi'nde hasadı süren fındıkta, dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği' ve yaprakları yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türleriyle ilgili mücadele sürüyor.

KARADENİZ Bölgesi'nde hasadı süren fındıkta, dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği' ve yaprakları yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türleriyle ilgili mücadele sürüyor. Doğaya salınan Çin menşeli samuray arılarıyla yok edilmesi hedeflenen istilacı türler, rekolte kaybına da yol açıyor. Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Celil Karabinaoğlu, 'Fındıkta zararlılarla iyi mücadele edemediğimiz için her yıl 500 milyon lira kayıp yaşıyoruz' dedi.

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin fındık ambarı Karadeniz Bölgesi'nde hasadı devam eden fındıkta; Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği' ve dadandığı fındık bahçelerinde yaprakları yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türleriyle ilgili kimyasal ve biyolojik mücadele sürüyor. Doğaya salınan Çin menşeli samuray arılarıyla yok edilmesi hedeflenen istilacı türler, fındıkta, rekolte kaybına da yol açıyor.

'HER YIL 500 MİLYON LİRA KAYIP YAŞIYORUZ'

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Celil Karabinaoğlu, fındıkta zararlılarla mücadelenin önemine değinerek ?Fındıkta en önemli konulardan bir tanesi fındığa zarar veren istilacı böcekler. Bunlar, kahverengi ve yeşil kokarca ve Drakula diye adlandırdığımız böcek geliyor. Ama en çok üzerine düştüğümüz kahverengi kokarcaydı. Önceki yıllarda Gürcistan başta olmak üzere fındığın üretildiği birçok ülkede fındığa çok fazla zararı oldu. Biz Ticaret Borsası olarak biyolojik ve kimyasal mücadele için çalışmalar yürütüyoruz. Fındıkta zararlılarla iyi mücadele edemediğimiz için her yıl 500 milyon lira kayıp yaşıyoruz? dedi.

'UMARIM KÖTÜ BİR SENARYO İLE KARŞILAŞMAYIZ'

Kahverengi kokarcanın 2017 yılından itibaren ülkede görülmeye başladığını hatırlatan Karabinaoğlu, 'Bu yıl kahverengi kokarca fındığa beklediğimiz zararı veremedi. Hava şartları soğuk olduğu için kahverengi kokarca diye adlandırdığımız böcek yaşamsal faaliyetlerini sürdüremedi ve üremeye giremedi. Umarım bundan sonraki yıllarda da kötü bir senaryo ile karşılaşmayız. Önümüzde Gürcistan örneği var. 3 yıl önce Gürcistan'da üretilen fındığa 30-40 bin tona kadar zarar verdi. Kahverengi kokarcanın önlenebilmesi için en etkili yol biyolojik mücadele. Biz bununla alakalı Samsun'da bir laboratuvar kurduk ve çalışmalarımızda da sona yaklaştık. Fındık ülke için çok önemli bir ihraç ürünü. Doğru tarımsal uygulamalar ve fındıkta zararlılar ile hastalıklarla mücadele konusunda elimizden geleni yapmamız gerekiyor' diye konuştu. (DHA)