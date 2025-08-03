Fındık Bahçesinde Çiftin Ölümü: Elektrik Akımı Şüphesi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde fındık bahçesinde çalışan çift ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fındıcak Mahallesi'nde H.Ö. ile eşi A.Ö'den haber alamayan yakınları, çiftin fındık hasadı yaptıkları bahçeye gitti.

Çiftin hareketsiz şekilde yerde yattıklarını gören yakınları, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde vefat ettikleri anlaşılan çiftin, fındık bahçesinde elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Çiftin cenazeleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.