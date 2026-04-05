Film gibi olay! Anne üvey oğluna isyan etti: Büyüttük nankör çıktı

Film gibi olay! Anne üvey oğluna isyan etti: Büyüttük nankör çıktı Haber Videosunu İzle
Film gibi olay! Anne üvey oğluna isyan etti: Büyüttük nankör çıktı
8 yaşında evlatlık alınan 26 yaşındaki İbrahim, "Üvey ailem beni hiç sahiplenmedi. Biyolojik babamı bulmak istiyorum" deyince ortalık karıştı. Üvey annesi Güley ise "Beni bu çocuktan kurtarın" diyerek bir televizyon programına başvurdu. Anne Güley, "Çalıştım, borç yaptım ona ev aldım. Büyüttük nankör çıktı. Ailesi gelmese de bırakıp gideceğim" diye konuştu.

  • 26 yaşındaki İbrahim, 8 yaşındayken evlatlık alındığını ve üvey ailesinin kendisini hiç sahiplenmediğini söyledi.
  • Anne Güley, İbrahim için büyük fedakarlık yaptığını ve onu büyüttükten sonra nankör çıktığını ifade etti.
  • İbrahim, üvey ailesinin biyolojik ailesini bildiğini ancak kendisine söylemediklerini iddia etti.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında, evlatlık alınan bir gencin üvey ailesiyle yaşadığı çarpıcı kriz gündeme damga vurdu. Programa katılan anne Güley’in “Beni bu çocuktan kurtarın. Evlatlık aldık pişmanız” sözleriyle başlayan polemik, 26 yaşındaki İbrahim’in “Beni hiç sahiplenmediler, babamı bulmak istiyorum” açıklamasıyla büyürken, taraflar canlı yayında karşılıklı olarak birbirlerini suçladı.

"BANA HİÇ SAHİP ÇIKMADILAR"

Henüz 8 yaşındayken evlatlık alındığını belirten İbrahim, ailesine yönelik sitem dolu ifadeler kullandı. Kendisine hiçbir zaman ait hissettirilmediğini öne süren genç, “Bana hep yabancıymışım gibi davrandılar. Hiç sahiplenmediler. Üvey ailemi istemiyorum. Babamı bulmak istiyorum” dedi. 

"BİZE ANNE-BABA DEMİYOR"

Anne Güley ve baba Ahmet, oğullarına karşı görevlerini yerine getirdiklerini savundu. İbrahim’in evlatlık olduğunu başından beri bildiğini söyleyen aile, “Sonradan öğrenip üzülmesin diye hiç saklamadık. Ama bize anne-baba demiyor” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜTTÜK NANKÖR ÇIKTI"

Anne Güley’in sözleri ise dikkat çekti. Oğlu için büyük fedakarlık yaptığını anlatan Güley, “Sarılıp sarılıp öpüyordum. ‘Ana kurban’ diyordum. Kirada oturdum, o oturmasın diye çalıştım, borç yaptım ev aldım. Ayakları üzerinde dursun istedim. Büyüttük, nankör çıktı” dedi.

"ONU BURADA BIRAKIP GİDECEĞİM"

Güley, sözlerinin devamında, “Ailesi gelmese bile onu burada bırakıp gideceğim. Ne hali varsa görsün” diyerek tepkisini sert şekilde dile getirdi.

İbrahim ise üvey ailesinin, biyolojik ailesini bildiğini ancak kendisine söylemediklerini savunurken aile gerçeği bilmediklerini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (15)

Haber YorumlarıBükücü:

Allah kimseye üveyde olsa nankör evlat vermesin... Bırakın gitsin evi de satın parası siz harcayın en iyisi

Haber YorumlarıHakan Taş:

Daha ne yapsınlar ? Be istiyorsun ? Psikolojisi bozuk bunun

Haber YorumlarıAhmet25 :

Bu zamanda öz evlat bile nankör çıkıyor. Bu belki ikinci evi istiyor, veya araba istiyordur.

Haber YorumlarıD:

Ye iç büyü sonra istemiyorum. Güzel dünya.

Haber YorumlarıMustafa ipek:

Evlatlık aldığında Kanunen malının tamamı kendi çocuğunmuş gibi ona kalıyor. Bu haberden sonra mutlaka kanunun değiştirilmesi ve anne Baba'nın izni olmadığı sürece çocuğa bir şey bırakılmaması gerekiyor.

