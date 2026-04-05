Film gibi olay! Anne üvey oğluna isyan etti: Büyüttük nankör çıktı

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında, evlatlık alınan bir gencin üvey ailesiyle yaşadığı çarpıcı kriz gündeme damga vurdu. Programa katılan anne Güley’in “Beni bu çocuktan kurtarın. Evlatlık aldık pişmanız” sözleriyle başlayan polemik, 26 yaşındaki İbrahim’in “Beni hiç sahiplenmediler, babamı bulmak istiyorum” açıklamasıyla büyürken, taraflar canlı yayında karşılıklı olarak birbirlerini suçladı.

"BANA HİÇ SAHİP ÇIKMADILAR"

Henüz 8 yaşındayken evlatlık alındığını belirten İbrahim, ailesine yönelik sitem dolu ifadeler kullandı. Kendisine hiçbir zaman ait hissettirilmediğini öne süren genç, “Bana hep yabancıymışım gibi davrandılar. Hiç sahiplenmediler. Üvey ailemi istemiyorum. Babamı bulmak istiyorum” dedi.

"BİZE ANNE-BABA DEMİYOR"

Anne Güley ve baba Ahmet, oğullarına karşı görevlerini yerine getirdiklerini savundu. İbrahim’in evlatlık olduğunu başından beri bildiğini söyleyen aile, “Sonradan öğrenip üzülmesin diye hiç saklamadık. Ama bize anne-baba demiyor” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜTTÜK NANKÖR ÇIKTI"

Anne Güley’in sözleri ise dikkat çekti. Oğlu için büyük fedakarlık yaptığını anlatan Güley, “Sarılıp sarılıp öpüyordum. ‘Ana kurban’ diyordum. Kirada oturdum, o oturmasın diye çalıştım, borç yaptım ev aldım. Ayakları üzerinde dursun istedim. Büyüttük, nankör çıktı” dedi.

"ONU BURADA BIRAKIP GİDECEĞİM"

Güley, sözlerinin devamında, “Ailesi gelmese bile onu burada bırakıp gideceğim. Ne hali varsa görsün” diyerek tepkisini sert şekilde dile getirdi.

İbrahim ise üvey ailesinin, biyolojik ailesini bildiğini ancak kendisine söylemediklerini savunurken aile gerçeği bilmediklerini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com