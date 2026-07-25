Haberler

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2. gününde de Nablus'a baskını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Yaklaşık 20 İsrailli, Tel kasabasında mobil konteynerler yerleştirdi ve buldozerlerle toprağı sürdü

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Tel kasabasına baskın düzenleyerek buraya mobil konteynerler yerleştirdi ve buldozerlerle toprağı sürdü.

İsraillilerin, dün Tel kasabasına düzenlediği baskında 4 Filistinli hayatını kaybetmişti. Bu saldırının akabinde İsrail ordusu Nablus başta olmak üzere Batı Şeria'nın pek çok noktasında barikatlar ve askeri kontrol noktaları kurmuş ve geniş kapsamlı bir gözaltı süreci başlatmıştı.

İsrailliler, bugün de Tel kasabasına yönelik saldırılarını sürdürdü.

Tel Belediye Başkanı Velid Zidan AA'ya yaptığı açıklamada, İsraillilerin, kanlı geçen cuma gününün ardından bugün yine bölgeye baskın düzenlediğini söyledi.

Zidan, İsraillilerin 6 araçla bölgeye gelerek buraya mobil konteynerler yerleştirdiğini ve buldozerlerle kasabanın arazisini sürmeye başladığını dile getirdi.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda ise yaklaşık 20 kişiden oluşan İsrailli grubun, dün 4 Filistinlinin öldürüldüğü alana doğru yürüdüğü görüldü.

İsrail ordusunun sokağa çıkma yasağı ilan ettiği ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı Tel beldesine yeniden baskın düzenleyen İsrailli gruba, beyaz bir pikap aracın eşlik ettiği de görüntülere yansıdı.

İsrail ordu radyosu da İsraillilerin kasabaya baskın düzenlediğini doğruladı ancak kolonyal yerleşim faaliyetlerin ön hazırlığı olan "konteyner yerleştirme ya da arazi sürme" gibi faaliyetlerde bulunmadıklarını ileri sürdü.

Nablus dün İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğramıştı. Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarındaki saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 4 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Evli yönetmenle arabada basılmıştı! İşte Aliye'nin Sanem Çelik'inin son hali

Türkiye'yi sarsan yasak aşkın mimarıydı! Şimdilerde tanınmaz halde
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Mehmet Aca eski valiye makamında 300 bin lira verdiğini iddia etti

O isim konuştu, ortalık yangın yeri: Parayı makamda elden verdim!
Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor

Vasiyeti yerine getirilemiyor
'Cesedi yok etti' denilen Mehmet Aca’nın telefon trafiği bomba! Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor

Sırıtarak içeri girdi, tanık bombayı patlattı: Cesedi o yok etti