Gazze'de Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi

Gazze Şeridi'nde çok sayıda Filistinli, Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla düzenlenen gösteride İsrail'in filoya yönelik müdahalesini protesto etti.

Gazze kentinde Filistinli aktivistlerin çağrısıyla düzenlenen dayanışma gösterisine çok sayıda Filistinli katıldı.

Küresel Sumud Filosu'na destek veren göstericiler, İsrail'in filoya müdahalesini protesto etti.

Katılımcılar, "Küresel Sumud Filosu hoş geldin" ve "Çocuklarımızın gözleri de sizinle yolculukta" yazılı pankartların yanı sıra Filistin ve Türkiye bayrakları taşıdı.

Gazze'deki hükümetin basın ofisi danışmanı Teysir Muhaysin, gösteri sırasında AA'ya yaptığı açıklamada, etkinliğin Gazze'ye insani destek amacıyla yola çıkan aktivistleri takdir etmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Muhaysin, Gazze'ye insani destek amacıyla yola çıkan aktivistlere teşekkür ederek, Türkiye'nin hükümeti, halkı ve sivil toplum kuruluşlarıyla İsrail saldırıları boyunca Filistin halkına insani ve siyasi düzeyde temel destek sağlayan ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Filistinli Aşiret ve Kabileler Ulusal Birliği temsilcisi Edib el-Akluk ise uluslararası topluma Gazze'ye gıda ve ilaç girişini sağlayacak bir deniz koridoru açılması çağrısında bulundu.

?Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler; Ebu Kişk ve Thiago'nun yoğun fiziki işkence gördüğü ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı belirtilmişti.