Filistinli Yetkiliden İsrail'in Gazze'ye Yönelik İnsani Yardım Engellemeleri Hakkında Açıklama

GAZZE, 19 Nisan (Xinhua) -- Filistinli bir yetkili çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımları engelleme politikasının, insani yardımları silah olarak kullanma ve Filistinlileri yerlerinden etme girişimi olduğunu dile getirdi.