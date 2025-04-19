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Filistinli Yetkiliden İsrail'in Gazze'ye Yönelik İnsani Yardım Engellemeleri Hakkında Açıklama

Filistinli Yetkiliden İsrail'in Gazze'ye Yönelik İnsani Yardım Engellemeleri Hakkında Açıklama
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Filistinli bir yetkili, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımları engelleme politikasını eleştirerek bunun Filistinlileri yerlerinden etme girişimi olduğunu ifade etti.

GAZZE, 19 Nisan (Xinhua) -- Filistinli bir yetkili çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımları engelleme politikasının, insani yardımları silah olarak kullanma ve Filistinlileri yerlerinden etme girişimi olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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