Filistinli Yetkiliden İsrail'in Gazze'ye Yönelik İnsani Yardım Engellemeleri Hakkında Açıklama
Filistinli bir yetkili, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımları engelleme politikasını eleştirerek bunun Filistinlileri yerlerinden etme girişimi olduğunu ifade etti.
GAZZE, 19 Nisan (Xinhua) -- Filistinli bir yetkili çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımları engelleme politikasının, insani yardımları silah olarak kullanma ve Filistinlileri yerlerinden etme girişimi olduğunu dile getirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel