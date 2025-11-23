Haberler

Filistinli Tutuklular Ofer Hapishanesinde İnsanlık Dışı Koşullarda Tutuluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'in Ofer askeri hapishanesinde tutulan Filistinli mahkumların maruz kaldığı kötü koşulları ve insan hakları ihlallerini gündeme getirdi. Tutukluların ağır ihlallere maruz kaldıkları ve tıbbi yardımdan yoksun oldukları belirtildi.

Filistinli tutuklular, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki "Ofer" askeri hapishanesinde ağır ve insanlık dışı koşullarda tutuluyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin açıklamasına göre, heyet avukatı 3 tutukluyu ziyaret ederek koşulları hakkında bilgi aldı.

Avukat, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytunya beldesinden olan "Ahmed Adil Heriş" isimli Filistinli tutuklunun, şiddetli mide ağrıları çektiğini ancak yalnızca ağrı kesici verildiğini, doktorun saatlerce geciktiğini bazen de hiç gelmediğini aktardı.

Heriş'in, hücrelerine yapılan toplu baskınlar sırasında saatlerce kelepçelendiğini ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirtildi.

"Naci Şerif Avadullah" isimli Filistinli tutuklu ise "sürekli dayak, günlük aramalar, hücre baskınları, yetersiz yiyecek, hijyen eksikliği ve uyumalarına izin verilmemesi" gibi maruz kaldıkları ağır ihlalleri aktardı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Bedu beldesinden olan "İzzeddin Ahmed Hadur" isimli Filistinli tutuklu ise, tutuklanmadan önce tedavi gördüğü ayağındaki yaralanma için 70 gündür hiçbir tıbbi yardım alamadığını belirtti.

Heyet, bu ifadelerin Ofer Hapishanesi'ndeki insan hakları ihlallerinin çarpıcı bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, söz konusu ihlallerin durdurulması için İsrail'e acil müdahale çağrısında bulundu.

Son olarak da heyet, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerinin, Gazze'deki iki yıllık ABD destekli soykırım ve saldırılarla paralel şekilde artış gösterdiğini hatırlattı.

Filistin resmi verilerine göre, 9 Kasım itibarıyla İsrail cezaevlerinde yaklaşık 9 bin 250 tutuklu bulunuyor. Bunların çoğu idari gözaltı ve tutuklu statüsünde olup, İsrail ordusunun askeri kamplarında tutulanlar ise bu sayının dışında kalıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.