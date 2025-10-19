Haberler

Filistinli tutuklu Mahmud Talal, İsrail hastanesinde hayatını kaybetti

Filistinli tutuklu Mahmud Talal Abdullah'ın İsrail'in Assaf Harofeh Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'ndan 49 yaşındaki Filistinli tutuklu Abdullah'ın İsrail'deki Assaf Harofeh Hastanesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "işgal güçlerinin Abdullah'ı bu yıl 1 Şubat'ta gözaltına aldığı, gözaltına alınmasının ardından sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiği ve daha sonra kanser hastası olduğunun ortaya çıktığı" ifade edildi.

Testlerin tutuklunun ileri evre kanser hastası olduğunu doğrulamasına rağmen İsrail'in Abdullah'ı serbest bırakmayı reddettiği vurgulanan açıklamada, Assaf Harofeh Hastanesine nakledilmesinden bir gün sonra öldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Abdullah, 2002 yılında da gözaltına alınmış eski bir tutuklu. O dönemde işgal hapishanelerinde iki yıl geçirdi. Son tutuklanmasından önce sağlık sorunları yaşadı ve tedavi görüyordu. Ancak yeniden tutuklanması tedavisinin yarım kalmasına neden oldu." ifadeleri kullanıldı.

Bunun "Filistin halkına karşı işlenen soykırım çerçevesinde işgal rejiminin tutuklulara yönelik öldürme politikasının bir parçası olduğu" belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Abdullah'ın şehadetiyle birlikte, soykırımın başlamasından bu yana şehit düşen esirlerin sayısı 79'a yükseldi. Bu sayı yalnızca kimlikleri tespit edilenleri kapsıyor, onlarca tutukluyu hedef alan zorla kaybetme suçu ise devam ediyor."

Aşırı sağcı aktivistten İsrail'in açlık siyasetiyle övünen paylaşım

İsrailli aşırı sağcı aktivist Elisha Yered, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma, Mahmud Ebu Talal'in aşırı zayıfladığını gösteren fotoğrafla birlikte "diyeti fazla kaçırmış" ifadelerini yazdı.

Yered, İsrail'de hapishanelerden de sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in hapishanelerde Filistinli esirlerin aç bırakılmasına ilişkin çağrılarına işaretle "(Talal) Ben-Gvir'in diyet talimatlarını dikkatli okumamış" ifadesini, yanında göz kırparak gülen surat sembolüyle paylaştı.

İsrail'de daha önce aşırı sağcı Milletvekili Limor Son Ha-Melech'in danışmanlığını yapmış Yered, Ağustos 2023'te işgal altındaki Batı Şeria'nın Burka köyünde 19 yaşındaki Filistinli Kusay Mitan'ın öldürülmesinden şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış daha sonra mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Yered, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet ve terör eylemleriyle bilinen "Tepe Gençliği" isimli aşırı sağcı oluşumun önde gelen liderleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
