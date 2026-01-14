Haberler

Filistinli gruplar Gazze anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek için Kahire'de bir araya geldi

Güncelleme:
Filistinli gruplar, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için Kahire'de bir araya geldi. Görüşmelerin detayları henüz açıklanmadı. Hamas lideri Halil el-Hayye, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması ve ateşkesin uygulanması konularında müzakerelerde bulunmak üzere Kahire'ye geçti.

Filistinli grupların Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelere Kahire'de başladığı bildirildi.

El-Kahire el-Ahbariyye kanalına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, Kahire'de bir araya gelen Filistinli grupların ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelere başladığını belirtti.

Görüşmelerin seyrine ve ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Hamas'tan dün yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki lideri ve müzakere heyetinin başı Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetin, ateşkes anlaşmasının uygulanmasının tamamlanması ve Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması konularında görüşmeler yapmak üzere Kahire'ye ulaştığını duyurmuştu.

Açıklamada, heyetin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeridi'nde gelişmeleri görüşmek üzere diğer Filistin grupların liderleriyle toplantılar düzenleyeceği belirtilmişti.

Ateşkesin ikinci aşaması uygulamaya geçilmedi

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül 2025'te Gazze'de savaşın sona erdirilmesine yönelik 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Plan, karşılıklı esir takası, kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, teknokrat bir yönetim kurulması ve uluslararası bir istikrar gücünün konuşlandırılmasını öngörüyordu.

Bu çerçevede ateşkes anlaşmasının ilk aşaması, 8 Ekim 2023'te başlayan savaşın ardından 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girdi.

Söz konusu savaşta 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı ve sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip oldu.

Birleşmiş Milletler, yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
