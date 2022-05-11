Filistinli gazeteciler Aljazeera muhabirinin öldürülmesini Gazze'de protesto etti

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazeteciler, Katar merkezli Aljazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

Filistin Gazeteciler Sendikası ve medya kurumlarının çağrısıyla düzenlenen iki eylemde, Ebu Akile'nin fotoğrafları ile "Hakikatin sesi susturulamayacak" yazılı dövizler taşındı.

Aljazeera televizyonunun Gazze'deki ofisinin önünde düzenlenen ilk eylemde konuşan kanal muhabiri Hişam Zakkut, "Aljazeera, soğukkanlı bir şekilde işlenen suçtan İsrail hükümetini sorumlu tutuyor." dedi.

İsrail'in, Filistinli gazetecileri hedef almasının, dünyaya mesajlarını ulaştırmalarını engelleme amacı taşıdığını aktaran Zakkut, Aljazeera'nın, Ebu Akile'nin öldürülmesinde payı olanların soruşturulması için çaba sarf edeceğini kaydetti.

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Tahsin el-Ustul da Ebu Akile'nin öldürülmesine tepki gösterdi.

Ustul, olayla ilgili uluslararası soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Al Jazeera'nin ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.