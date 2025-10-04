Filistinli Çocuklar İçin Sanatla Dayanışma

Yetim Vakfının Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı düzenlediği "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğinin İstanbul ayağı, Sultanahmet'te yapıldı.

Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden birçok çocuk, etkinlikte Filistin'deki yaşıtları için resim çizdi.

Yetişkinler ise Küresel Sumud Filosu ve Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırıma ilişkin resimlere "Free Palestine", "Özgür Filistin", "Bir Umuttur Sumud" ve "Yaşasın Gazze" şeklinde yazılar yazdı.

Etkinliğe katılan yabancılar da saldırı altındaki Gazze'ye ilişkin düşüncelerini kendi dillerinde paylaştı.

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazze halkının en az yüzde 3'ünün artık yaşamadığını, ölenlerin yüzde 70'ten fazlasını kadınlar ve çocukların oluşturduğunu söyledi.

Yılmaz, 180 binden fazla kişinin vücudunda uzuv kayıpları ve yaralar meydana geldiğine dikkati çekerek "Ahlaksız bombardımanlarla yerle bir edilen Gazze, Mayıs 2024'te Refah sınırının, Mart 2025'te de tüm kapıların insani yardım girişlerine kapatılmasıyla açlıktan ölümlerle de yüz yüzedir. Üçte biri çocuklar olmak üzere 500'e yakın kişi açlıktan hayatını kaybetmiştir. Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesi olan Gazze'nin yüzde 10'una insanlar sıkıştırılmış durumda." dedi.

Toplam 42 bin çocuğun yetim, yaklaşık 20 bin çocuğun refakatsiz kaldığı Gazze'de psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan kişinin olmadığına dikkati çeken Yılmaz, henüz doğmamış çocuklara karşı soykırım uygulamaları yapıldığını vurguladı.

Yılmaz, Gazze'de 3 yıldır okul çağındaki 800 bin öğrencinin eğitim hakkında mahrum bırakıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bugün Filistin, küçücük yaşta tutuklanarak askeri mahkemelerde yargılanan, bitmek bilmeyen bombalamalar sebebiyle sürekli ölüm ve yaralanma tehdidi altında yaşayan çocukların ülkesidir. Filistin dünya için bir turnusol kağıdı oldu. Batı medeniyetinin 1000 yıllık birikimi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Cenevre Sözleşmeleri, Soykırım Sözleşmesi, Roma Sözleşmesi'ne atıfla insanlığa karşı suçlar, Çocuk Hakları Sözleşmesi tarihin çöplüğüne atılmakla kalmadı, aynı zamanda uluslararası arenada hukukun gücü olmadığını, güçlünün hukukunun geçerli olduğunu bir kez daha gösterdi."

Vicdanlı insanların insanlık için ayağa kalkmalarının bir tezahürü olan Küresel Sumud Filosu'nun ahlaksızca saldırıya uğradığını, tüm insanların kaçırıldığını ve gemilerine el koyulduğunu dile getiren Yılmaz, İsrail ve yandaşlarına karşı daha etkili boykotlar yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Onların sesi olmak istiyorum"

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Alya Yıldız Şebik ise Filistinli yaşıtlarına ses olabilmek için etkinliğe katıldığını söyledi.

Şebik, 2 yıldır Gazze'de çocukların zor günler geçirdiğine dikkati çekerek "Onların sesi olmak istiyorum. Çünkü onlar artık konuşamıyor, gülmüyorlar ve oyun oynayamıyorlar. Evleri yıkıldı, okulları bombalandı, oyun parkları yok oldu. Onlar artık sadece karanlıkta yaşıyor. Açlar, susuzlar ve çok yalnızlar. Sabah uyanınca annem bana kahvaltı hazırlar. Sıcak bir yatağım, çantam, okulum, arkadaşlarım var ama Gazze'deki çocukların ne okulu kaldı ne de evi. Birçoğu artık annesiz ve babasız. Onların en büyük hayali yemek yemek, su içmek ya da bir kere bile olsa korkmadan uyuyabilmek." diye konuştu.

Dokuz yaşındaki Yusuf Can Çakar da etkinlikte Filistin'de yaşayan kardeşleri için resimler çizildiğini belirtti.

Çakar, buradan tüm dünyaya seslendiklerini aktararak "Lütfen artık Filistinli çocukları görmezden gelmeyin. Onlar da bizim gibi yaşasın, gülsün, okula gitsin. Biz nasıl oynuyorsak, onlar da oynasın. Nasıl korkusuz uyuyorsak, onlar da rahat uyusun." ifadelerini kullandı.