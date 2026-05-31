Haberler

İsrail askerleri, Doğu Kudüs'te Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalışan Filistinliyi vurarak yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Ram beldesinde Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalışan bir Filistinli, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Yaralının durumu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Ram beldesinde, Ayrım (Utanç) Duvarı'nı aşmaya çalıştığı belirtilen bir Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Ram beldesindeki Ayrım Duvarı yakınında bir Filistinliye ateş açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalıştığı belirtilen Filistinlinin sol bacağından vurulduğu ve bir grup genç tarafından bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldığı görüldü.

Görüntülerde, bilincini kaybettiği değerlendirilen yaralının yoğun şekilde kan kaybettiği dikkati çekti.

Yaralının sağlık durumuna ilişkin Filistinli yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Ayrım (Utanç) Duvarı

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem'e göre, Kudüs, büyük bir kısmı Batı Şeria toprakları üzerine inşa edilen, 8 metreyi aşan yüksekliğe ve yaklaşık 202 kilometre uzunluğa sahip, üzerine dikenli tel çekilmiş beton duvarla çevrili.

İsrail, bu duvarı "güvenlik gerekçeleriyle" inşa ettiğini iddia ederken, Filistinliler ve Birleşmiş Milletler ise bunun Filistin topraklarını İsrail'e ilhak etme planının bir parçası olduğunu belirtiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, özellikle ekonomik sebeplerle iş bulmak için Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Filistin beldesi Ram yakınlarındaki "Ayrım Duvarı"nı aşarak Kudüs'e ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Esat Fırat
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı

Yüreğimizi yakan facianın büyüklüğünü gözler önüne seren kare
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına Özgür Özel cephesinden ilk yanıt
Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu

Hocası açıkladı: Osimhen transfer oluyor
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı

Bir aile daha yok oldu

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
Bakan Uraloğlu: Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Heyecanlandıran proje! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

Anıtkabir'de Özel'e soğuk duş
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı: 8 ölü