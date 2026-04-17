Filistinli anne, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen oğlunu kurtarmaları için doktorlara yalvardı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde ateş açması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Filistinli bir çocuğun annesi, oğlunu kurtarmaları için "Doktor, yemin ederim hala göğsü hareket ediyor! Lütfen, onu hayata döndürmeye çalışın." diyerek doktorlara çaresizce yalvardı.

İsrail askerlerinin Gazze kentinin doğusundaki "Sarı Hat" yakınlarında ateş açması sonucu dün gece 12 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybeden çocuğun kanlar içindeki naaşı Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki bir hastaneye getirildi.

Hastane bahçesinde sedye üzerine konulan Filistinli çocuğun annesi, oğlunun başında göz yaşı döktü.

Oğlunun öldüğüne inanmak istemeyen Filistinli anne, evladının naaşına eğilerek, "Doktor, yemin ederim hala göğsü hareket ediyor! Lütfen, onu hayata döndürmeye çalışın!" diyerek, çaresizce doktorlardan evladını kurtarmalarını istedi.

Hayatını kaybeden çocuğun nabzını yeniden kontrol eden doktorlar, annenin zor anları karşısında çaresiz kaldı.

Acılı annenin, "Lütfen doktor, belki hala bir nefes kalmıştır. Allah rızası için, kalp masajı yapın!" ifadeleri o anlara şahit olanların yüreğini burktu.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Filistin makamlarının verilerine göre İsrail ordusu, 10 Ekim'den bu yana Gazze'de 2 bin 400'den fazla kez ateşkes ihlalinde bulundu.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları nedeniyle 10 Ekim'den bu yana en az 312'sini kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 765'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.