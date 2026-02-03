Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, yeni logo olarak Filistin Yönetimi'nin amblemini kullanmaya başladı

Filistinli teknokratlardan oluşan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı kapsamında idareyi devralması beklenen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG), Filistin Yönetimi'nin, kartal ve Filistin bayrağı içeren amblemini logo olarak kullanmaya başladı.

Ulusal Komite'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, önceki logonun değiştirildiği görüldü.

Önceki paylaşımların Filistin bayrağının renklerinde şeritlerin bir araya gelmesiyle bir kuş ve yeniden imara işaret eden yapı çizimlerinin bulunduğu logosunu değiştiren Ulusal Komite, Filistin Yönetimi'nin bayrak ve kartallı amblemini kullanmaya başladı.

Logo değişimi İsrail'de tepki çekti

Ulusal Komite'nin logosunda değişikliğe gitmesi, Gazze'de Filistin Yönetimi'nin olmayacağını iddia eden İsrail'de hem iktidar hem muhalefetin tepkisini çekti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, komitenin kullandığı yeni logonun önceden İsrail'e sunulandan farklı olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu amblemin kullanılmasını kabul etmeyeceği ve Filistin Yönetimi'nin Gazze'nin idaresinde yer almayaağı savunuldu.

Bu konuda İsrail muhalefetinden de tepkiler yükselirken eski Savunma Bakanı ve muhalefet partisi İsrail Evimiz'in lideri Avigdor Liberman "Sonunda, 7 Ekim hükümeti Gazze'nin kontrolünü Filistin Yönetimi'ne devretti." ifadesini kullandı.

Liberman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin kendilerine "tam zafer" vadettiğini, ancak şimdi "aşağılanmayla" karşı karşıya kaldıklarını savundu.

Witkoff, Ulusal Komite'nin Gazze'ye girişi öncesi İsrail'de

Gazze anlaşmasının her önemli adımı öncesinde İsrail'e gelen Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ulusal Komite'nin Gazze'ye girmesi öncesinde yine İsrail'i ziyaret ediyor.

İsrail'e inen Witkoff, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle görüşecek.

Refah Sınır Kapısı'nın yaya geçişlerine açılmasının ardından Ulusal Komite'nin idareyi devralmak için Gazze Şeridi'ne girmesi bekleniyor.

Ulusal Komite'ye Filistinli eski bakan yardımcısı Ali Şaas başkanlık ediyor.