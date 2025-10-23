Haberler

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan Trump'a Destek ve Çağrı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Devlet Başkanlığı, ABD Başkanı Trump'ın Batı Şeria üzerindeki İsrail egemenliğine karşı çıkan açıklamalarını memnuniyetle karşıladı ve Orta Doğu'da istikrar için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Batı Şeria üzerinde İsrail egemenliğinin dayatılmasına karşı çıkan açıklamalarını memnuniyetle karşıladı ve Trump'ı Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için daha fazla çaba göstermeye çağırdı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın Batı Şeria'nın ilhakını reddeden açıklamalarını ve bu konuda İsrail'e karşı takındığı kararlı tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tutum, kendisinin İsrail'i Gazze Şeridi'nde ateşkesi kabul etmeye zorlamasının ardından geldi." ifadelerine yer verdi.

Ebu Rudeyne, "Bu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın savaşın ilk gününden beri dile getirdiği bir talepti." ifadelerini kullandı.

Trump'ı "Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarı sağlayabilecek önemli çabaları sürdürmeye" çağıran Ebu Rudeyne, "uluslararası ve Arap meşruiyetine ve Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı son konuşmada açıkladığı siyasi tutumlara bağlı" olduklarını vurguladı.

Amerikan Time dergisine mülakat veren ABD Başkanı Trump, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder." yanıtını vermişti.

Trump, Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi hakkındaki soruyu ise "Siz aramadan yaklaşık 15 dakika önce tam da bu soruyla karşı karşıya kaldım. Sorulan soru buydu. Günün sorusu buydu. Bu yüzden bu konuda bir karar vereceğim." şeklinde cevaplamıştı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci

Maça damga vuran hareket
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor

Sanıldığı gibi masum değil, resmen ölüm saçıyor
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde

Barajlar alarm verirken birileri Polat Alemdar editiyle şov peşinde
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Rusya'dan tehlikeli hamle! NATO ülkesinin hava sahasını ihlal etti

Rusya'dan tehlikeli hamle! NATO ülkesinin hava sahasını ihlal etti
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.