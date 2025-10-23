Filistin Devlet Başkanlığı'ndan Trump'a Destek ve Çağrı

Filistin Devlet Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Batı Şeria üzerinde İsrail egemenliğinin dayatılmasına karşı çıkan açıklamalarını memnuniyetle karşıladı ve Trump'ı Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için daha fazla çaba göstermeye çağırdı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın Batı Şeria'nın ilhakını reddeden açıklamalarını ve bu konuda İsrail'e karşı takındığı kararlı tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tutum, kendisinin İsrail'i Gazze Şeridi'nde ateşkesi kabul etmeye zorlamasının ardından geldi." ifadelerine yer verdi.

Ebu Rudeyne, "Bu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın savaşın ilk gününden beri dile getirdiği bir talepti." ifadelerini kullandı.

Trump'ı "Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarı sağlayabilecek önemli çabaları sürdürmeye" çağıran Ebu Rudeyne, "uluslararası ve Arap meşruiyetine ve Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı son konuşmada açıkladığı siyasi tutumlara bağlı" olduklarını vurguladı.

Amerikan Time dergisine mülakat veren ABD Başkanı Trump, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder." yanıtını vermişti.

Trump, Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi hakkındaki soruyu ise "Siz aramadan yaklaşık 15 dakika önce tam da bu soruyla karşı karşıya kaldım. Sorulan soru buydu. Günün sorusu buydu. Bu yüzden bu konuda bir karar vereceğim." şeklinde cevaplamıştı.