Haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 11 Eylül 2027'de eş zamanlı seçim kararnamesi yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Abbas, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı yapılması için kararname yayımladı. Abbas, 28 Kasım 2026'daki yasama seçimlerine dair önceki kararnameyi iptal etti; Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri seçimlere çağırdı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı yapılması için kararname yayımladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesinin kararı doğrultusunda, 28 Kasım 2026'da yapılması planlanan yasama seçimlerine ilişkin önceki kararnameyi iptal etti.

Abbas, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı düzenlenmesine karar verdi.

Yeni kararnameyle Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, devlet başkanını ve Filistin Yasama Konseyi üyelerini belirlemek üzere özgür ve doğrudan seçimlere çağrıldı.

Haberde, kararın Filistinli siyasi grup ve güçlerle yürütülen ulusal istişareler sonucunda alındığı belirtildi.

İsrail'in uygulamalarının önceki seçim takviminin uygulanmasını engellediği, özgür, adil ve kapsayıcı seçimlerin yapılabilmesi için uygun siyasi, güvenlik ve saha koşullarının oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı

1 kilo bamya alamadı! Kim olduğunu öğrenince daha da şaşıracaksınız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle eğlence olmaz olsun! İki genç kızın yaptıklarına bakın

Böyle eğlence olmaz olsun! İki genç kızın yaptıklarına bakın
Sakatken gece kulübünde görüntülendi! Ortalık karıştı

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı

Galatasaray'a büyük müjde! Dursun Özbek kürsüden duyurdu
60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var

60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
Toprak Razgatlıoğlu'ndan korkutan kaza! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu

Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi! Sonrasında yaptığı inanılmaz
Moğolistan'ta ayı krizi! Ölüm haberi sonrası başbakandan 'Harekete geçin' talimatı geldi

Ülkede ayı krizi! Ölüm haberi sonrası başbakandan talimat geldi
TFF'den Montella için yeni açıklama! Türkiye'ye geliyor

TFF'den Montella için yeni açıklama! Türkiye'ye geliyor