İsrail işgali altındaki Gazze'de çatışmalara aşı arası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin'de 25 yıl aradan sonra ilk kez bir çocuk felci vakasının tespit edilmesi üzerine, Gazze'de 1 Eylül itibarıyla çatışmalara kısmi olarak ara verileceğini duyurdu.

New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen DSÖ Filistin Bölge Temsilcisi Rik Peeperkorn, çatışmalara verilecek "insani aranın" 3 günlük ardışık periyotlar halinde, Gazze'yi 3 farklı bölgeye bölerek uygulamaya gireceğini belirtti.

AŞILAMA SIRASINDA ÇATIŞMALARA ARA VERİLECEK

Buna göre, 1 Eylül'de Gazze'nin merkezinde başlayacak 3 günlük ilk aşılama çalışmasını, sırasıyla Güney ve Kuzey Gazze'de yapılacak aşılama faaliyeti takip edecek. Aşılama yapılan bölgelerde her gün 8 ile 9 saat çatışmalara ara verilmesi ön görülüyor.

YARIM MİLYONDAN FAZLA ÇOCUĞA AŞI YAPILACAK

Aşılama çalışmaları Filistin Sağlık Bakanlığının, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) iş birliği ile gerçekleşecek. Çalışmayla bölgede bulunan 10 yaş altı 614 bin çocuğa ikişer doz çocuk felci aşısı uygulanacak. Peeperkorn, yandaşların ve teknik ekibin toplam 1,2 milyon doz aşının başarılı şekilde uygulanması için hazırlık ve planlamalarını sürdürdüğünü dile getirdi.