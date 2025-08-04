Filistin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Batı Şeria Ziyaretine Tepki Gösterdi

Filistin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı yerleşim yerini ziyaret etmesini ve burada "Filistin halkına karşı ihlallere teşvik eden kışkırtıcı açıklamalarda bulunmasını" kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından, "Johnson'ın ziyareti ve İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına ilişkin kışkırtıcı söylemlerine" dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "(Johnson'ın açıklamaları) Bu açıklamalar, uluslararası hukukun, uluslararası meşruiyet kararlarının, Arap ve ABD'li tarafların savaşı ve şiddet döngüsünü durdurup süküneti sağlama çabalarının açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

ABD'li yetkilinin açıklamalarının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işlediği suçları ve Filistin topraklarının gasbedilmesini teşvik ettiği vurgulanarak bu durumun, ABD yönetiminin gasbedilen Filistin toprakları ve gaspçı İsraillilerle ilgili açıklamalarıyla çeliştiğine dikkat çekildi.

Filistin topraklarının gasbedilmesi ve bu yöndeki tüm uygulamaların yasa dışı olduğu kaydedilen açıklamada, bunun iki devletli çözüm fırsatını ve barışı baltaladığı ifade edildi.

ABD'li yetkili Batı Şeria'nın İsraillilere ait olduğunu iddia etti

İsrail'de yayın yapan Kanal 7'nin haberinde, Johnson'ın başkanlığındaki 15 kongre üyesinden oluşan ABD'li heyetin Batı Şeria'ya "ilk kez bu tür bir ziyaret düzenlediği" ve Ariel isimli gasbedilmiş toprakları ziyaret ettiği belirtildi.

Johnson'ın "Batı Şeria'yı ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili" olduğu kaydedilen haberde, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ziyarette "Batı Şeria'nın İsraillilere ait olduğunu öne sürdüğü" iddia edildi.

Kanalın haberinde, Johnson'ın ziyareti "ABD ve İsrail arasındaki ortaklığın ve İsrail halkının toprakları üzerindeki egemenlik hakkına verilen desteğin bir sembolü" olarak nitelediği savunuldu.

Johnson'ın "Bu ülkenin her köşesi bizim için önemli ve inancımızın beşiğinde olmak bizim için son derece önemli." dediği aktarıldı.

Filistin resmi verilerine göre, 2024 sonu itibarıyla Batı Şeria'da yaklaşık 770 bin Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini yasa dışı kabul ediyor ve bu uygulamaların iki devletli çözüm sürecini baltaladığını belirterek yıllardır derhal durdurulması çağrısında bulunuyor.