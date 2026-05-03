Filipinler ve Japonya ilk kez ortak canlı atış tatbikatı düzenledi

Filipinler Ordusu ve Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri, Tarlac kentinin Capas bölgesinde ilk kez canlı atış tatbikatı yaptı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, "Salaknib" adı verilen ve geleneksel olarak Filipinler ile ABD arasında düzenlenen yıllık tatbikata bu yıl ilk kez Japonya katılım sağladı.

Capas bölgesindeki Ernesto Rabina Hava Üssü'nde düzenlenen tatbikata Filipinler ordusundan 200'den fazla asker, Japonya Kuvvetleri'nden ise 40 personel katıldı.

İki ülke arasındaki ilk canlı atış tatbikatında Filipinler'e ait 4 adet hafif tank ile Japonya'ya ait 4 adet manevra muharebe aracı kullanıldı.

Filipinler Ordusu sözcüsü Louie Dema-ala, tatbikatta düşman unsurlarının yerinin tespit edilmesine ve hedeflerin etkisiz hale getirilmesine yönelik senaryolar üzerinde çalışıldığını, ayrıca çatışma esnasında oluşabilecek olası aksaklıklara karşı provalar yapıldığını aktardı.

ABD ve Filipinler her yıl "Balikatan" ve "Salaknib" tatbikatlarını düzenliyor. Yerel dillerde Salaknib "kalkan", Balikatan da "omuz omuza" anlamına geliyor. Çin ise bu tatbikata tepki gösteriyor.