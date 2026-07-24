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Filipinler-AB ilişkileri 'geliştirilmiş ortaklık' seviyesine yükseldi

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Filipinler ve AB, ikili ilişkilerini üst düzey diyalog ve işbirliğiyle 'geliştirilmiş ortaklık' seviyesine çıkardı. Ortak bildiriyle dış politika, güvenlik, ticaret ve iklim alanlarında güçlenen işbirliği hedefleniyor.

Filipinler ve Avrupa Birliği (AB), üst düzey diyalog ve daha geniş kapsamlı işbirliği amacıyla ikili ilişkilerini "geliştirilmiş ortaklık" seviyesine yükseltti.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, başkent Manila'da 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Toplantı marjında Filipinler Dışişleri Bakanı Maria Theresa Lazaro, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

İkili görüşmede, ASEAN-AB ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaf, Myanmar'daki gidişat dahil bazı küresel konular ve gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Kallas ve Lazaro, Filipinler ve AB ikili ilişkilerinin "geliştirilmiş ortaklık" seviyesine yükseltilmesini resmileştiren ortak bildiriyi imzaladı.

Burada konuşan Kallas, "Bu, sadece yeni bir etiket olmayacak. (Bu) Düzenli, üst düzey diyaloglardan, dış ve güvenlik politikalarında daha yakın koordinasyona kadar daha güçlü işbirliği anlamına geliyor." dedi.

Lazaro da bildirinin Filipinler-AB karşılıklı çıkarlarını yansıttığını dile getirerek, "Artan etkileşim, Filipinler ve AB arası büyüyen ortaklığı pekiştiren unsurlardan bazıları." ifadesini kullandı.

Ortak bildiri kapsamında dış politika, güvenlik, ikili ticaret ve iklim politikaları ile dijitalleşme yatırımları dahil AB ve Filipinler arasında gelecek odaklı daha güçlü işbirliği hedefleniyor.

Kaynak: AA
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